Ue | Tridico M5S ‘tassa unica sui capitali per tagliare imposte sul lavoro’

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La sentenza della Corte di Giustizia europea sui tax ruling applicati alla multinazionale Apple in Irlanda impone un ripensamento del quadro europeo per le politiche fiscali. È ormai ineludibile una riforma fiscale che punti su tre grandi priorità: l?armonizzazione fiscale fra i Paesi membri, la lotta all?elusione ed evasione fiscale e la riduzione della burocrazia per le imprese. Ci auguriamo che la futura Commissione europea proceda in questa direzione auspicata non solo dall?opinione pubblica, ma anche dalla stragrande maggioranza delle imprese europee che soffrono un carico e una complessità fiscale troppo elevata”.