Ue | Gasparri ‘sottoscrivo piano Draghi Europa ora non funziona’

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L?per ora non funziona. Siamo circa 500 milioni di persone con una grande storia, ma un futuro incerto. Gli indiani sono un miliardo e mezzo e hanno superato, come popolazione, i cinesi che sono altrettanto numerosi. Io stimo, ilpresentato a Bruxelles da 800 miliardi può essere rinunciato facilmente. Ma poi? I tedeschi non sono rimasti soddisfatti. Io comunque quello sottoscrivo perché è importante investire per creare lavoro, avere un ambiente più pulito, una tecnologia più avanzata. Unquasi keynesiano, che non sia basato solo sui profitti delle imprese”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, a Coffee Break su La7.