Ucraina | Fratoianni ‘sbagliato che armamenti diventino tra pilastri Paese’

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Draghi dice due cose insieme: una molto giusta e un?altra molto sbagliata. Dice che l?Europa per esistere nel mondo ha bisogno di un salto di qualità, di enormi investimenti, e ha ragione, serve una capacità di investimento molto grande. Quello che invece trovo del tutto non convincente sono alcuni dei settori su cui intende spendere le risorse, primo fra tutti il tema della difesa. L?idea che la corsa aglipossa essere uno dei pilasti io lo trovo sbagliato, non perché sono un?anima bella ma perché penso che un mondo che immagina di risolvere i suoi conflitti attraverso la guerra sia un mondo destinato alla distruzione”. Lo ha dichiarato Nicola, leader di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, ospite a Start su Sky Tg24.