(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Il momento della svolta della strategia militarepotrebbe essere vicino: il presidente statunitense Joesarebbe propenso a concedere a Kiev il viadi utilizzarea lungo raggio peril territorio russo. A riferirlo è il New York Times. Per ora, all’è concesso utilizzarli esclusivamente per mirare alle basi nemiche schierate a ridosso del confine, ma non nell’entroterra. Le voci giungono a poche ore dall’arrivo del premier britannico Keir Starmer a Washington: il governo di Londra ha già concesso a Kiev di utilizzare le armi spedite – in particolare iShadow Storm – perla. Il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin ha dichiarato che lasarebbe pronta ain, e che quello che sta facendo “è un gioco pericoloso”.