Tutti gli outfit e le tendenze migliori visti agli show ora in scena a Londra aggiornati giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo New York, è il turno delle sfilate della London Fashion Week, che nel 2024 festeggia 40 anni. Le collezioni per la Primavera-Estate 2025 appena iniziate andranno infino al 17 settembre. Cinque giorni ricchi di nomi nuovi e conferme, come Burberry e JW Anderson. E una sfilza di look originali e di tendenza, che si alternano sulle passerelle della capitale inglese.