Treno esce dai binari vicino alla stazione di Novellara Reggio Emilia | cosa è successo

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – UnFer è uscito daiintorno alle 15.40 di oggi a 150 metri delladi, nella Bassa reggiana. Ilprocedeva a velocità estremamente bassa, stando a quanto previsto dal tratto in questione. "La linea-Guastè stata interrotta nella tratta Bagnolo in Piano-Guasta causa di un disallineamento fra ilo e un carrello di unregionale avvenuto alle 15.40 di oggi nella fase di entrata nelladi– fa sapere Fer in una nota – . Ilcoinvolto è il Regionale 90183 Guastche in quel punto stava viaggiando a una velocità estremamente ridotta. Nessuna conseguenza per il personale e i sette passeggeri presenti a bordo. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento”.