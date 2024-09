Treno deragliato a Milano ritardi fino 180min e limitazioni in tutta Italia per Frecce Regionali ed Eurocity | la lista dei convogli Trenitalia interessati

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Undai binari questa mattina apoco dopo le 6.30, in via Pallanza, non lontano dallo scaldo Ferrovie dello Stato (Fs) di Greco. Il bilancio del deragliamento è di 3 feriti (nessuno grave) e di 6 contusi, mentre la circolazione ferroviaria dal capoluogo lombardo verso