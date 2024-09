Treno deraglia | container si stacca e colpisce un vagone

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 13 settembre 2024) Paura oggi, venerdì 13 settembre, a Milano per ilmento di un. L'incidente si è verificato all'altezza di via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dalla stazione di Greco Fs. L'urto con une ilCome riporta MilanoToday, un