Tremiti e la villa di Lucio Dalla | c' è interesse e curiosità a stretto giro chiudiamo la vendita

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Adovremmo arrivare a una conclusione". Così Nicola Rinaldi, Ceo della Guidobaldi Property Finder, commenta la trattativa in corso per ladelladi San Domino, un tempo appartenuta al cantautore bolognese.Di 1,3 milioni di euro il prezzo fissato per