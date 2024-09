Trasporti | sei nuovi autobus in arrivo nel pisano

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Seibus interurbani per il bacino territoriale della provincia di Pisa e più precisamente per il servizio di trasporto pubblico locale per il territorio di Pontedera e dei comuni della Valdera. Ibus sono arrivati in questi giorni nel parco mezzi di Autolinee Toscane alla vigilia