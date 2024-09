Tram TVA il passaggio su via Nazionale non piace ai commercianti | Quel progetto va stracciato

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non basta l’aver appreso che i lavori dellavia Termini – Vaticano – Aurelio non riguarderanno, almeno inizialmente, via. Iche hanno lì la loro attività non vogliono proprio vedere, neanche in cartolina, i binari delpassare sula che, a loro dire, dovrebbe