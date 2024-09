Traffico Roma del 13-09-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione resta chiusa per incidente su via Pontina la carreggiata in direzione diall’altezza di via Decima Castel Porziano ilè deviato su viali Cetara inevitabili incolonnamenti nelle due direzioni è per un altro incidente rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale a Portonaccio ripercussioni sulla tangenziale in fila da Largo Passamonti sempre sulla tangenziale per lavori permangono code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni è a proposito della tangenziale ricordiamo che lavori è chiusa la rampa per la Prenestina per chi percorre la tangenziale in direzione di San Giovanni difficoltà per ilsu viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona di Porta Maggioree code sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata esterna tra ...