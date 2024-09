Traffico Roma del 13-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati nessun impedimento di rilievo sul Raccordo Anulare e consolari all’Olgiata però la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente con disagi sulla Cassia nei pressi di via Antonio battilocchi a Tomba di Nerone incidente via di Grottarossa ridosso di via Calcata incidente anche a Monte Mario sulla Trionfale tra via Troya e via Aristide Gabelli con le code registrate in direzione della San Filippo Neri in tangenziale bravi code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni a proposito della tangenziale ricordiamo che hanno preso il via i lavori sulla rampa per la Prenestina che resta chiusa per chi percorre la tangenziale est in direzione di San Giovanni inevitabili quindi le ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona di Porta Maggiore trasporto ferroviario sta tornando alla normalità la circolazione dei ...