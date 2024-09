Traffico Roma del 13-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità spostamenti penalizzati maltempo sta piovendo in diverse zone dell’hinterland Al Capitol in alcuni casi la pioggia accompagnata da temporali per questo motivo abbiamo rallentamenti con code lungo diversi tratti del raccordo anulare non te lo invio la massima cautela nella guida al rispetto delle distanze di sicurezza così come ci sono incolonnamenti su tutte le consolari lungo le principali arterie di accesso verso il centro la polizia locale Legnano incidente con disagi in viale Parioli all’altezza di via Nino Oxilia incidente anche sulla Tiburtina nei pressi di via delle Cave di Pietralata difficoltà di circolazione anche a Montespaccato in via Cornelia per un incidente avvenuto all’altezza di via Tommaso Prelà problemi anche in Viale del Tintoretto per un incidente avvenuto nei pressi di via Andrea ...