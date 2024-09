Torna Propaganda Live Sangiuliano manda il curriculum | Ho fatto tutto questo casino per voi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 13 settembre 2024) In molti hanno manifestato la loro delusione: il caso Boccia che ha portato alle dimissioni di Gennaroè arrivato “troppo presto”, prima dell’inizio della nuova stagione diche all’ex ministro della Cultura ha sempre dedicato molte attenzioni. E così per lanciare la nova edizione, all via da venerdì 13 settembre, è Alessio Marzilli a parlare conin una (finta) intervista in cui viene svelato il motivo per cui è esplosa questa vicenda. «Caro Makkox, caro Diego Bianchi», è lo stesso Marzilli a leggere la lettera rivelatrice, «hoper voi. Sono anni che provo a iscrivermi come pubblico per, senza mai un riscontro positivo. Credo di meritarmiposto, cosa posso fare di più? Vi prego, ditemelo». La vicenda però non è ancora conclusa, per cui c’è da aspettarsi che il programma in qualche modo ci tornerà.