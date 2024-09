Tony Effe attore per Netflix | Giulia De Lellis commenta e spunta anche la ex Vittoria Ceretti

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 13 settembre 2024)arriva sue fa impazzire i fan. Il 12 settembre ha portato una sorpresa per gli estimatori di Emily in Paris. La seconda parte della quarta stagione della serie ha debuttato, e tra le novità c’è stato un inaspettato cameo, o meglio, una geniale trovata promozionale che ha fatto parlare molto.” perDela ex" L'articolo” perDela exproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.