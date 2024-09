TIM MUSIC AWARDS 2024 | TUTTI I PREMIATI DI CONTI E INCONTRADA IN DUE SERATE EVENTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 13 settembre 2024) TIMcompie 18 anni e li festeggia venerdì 13 e sabato 14 settembre con un doppio appuntamento live dall’Arena di Verona.sold out e in prima serata su Rai 1, con Carloe Vanessa, per la tredicesima volta insieme per consegnare i prestigiosi premi dellaa italiana. Duericche di momenti emozionanti, in cui non mancheranno le sorprese. Tanti infatti gli artisti ai quali verrano attribuiti i riconoscimenti per i loro incredibili risultati: un’occasione speciale in cui le grandi stelle dellaa incanteranno il pubblico presente all’Arena di Verona e il pubblico da casa con delle performance esclusive.