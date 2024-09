Terni caso di dengue in città | ordinanza del sindaco Bandecchi Ecco le zone interessate

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) A seguito di undi febbre viraleilStefano, su indicazione della Usl2, ha firmato un’per il trattamento contro il vettore della zanzara tigre in via della Castellina, fino ad intersezione con via Ponte le Cave; via Ponte Le Cave e via del Sersimone. Il