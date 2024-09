Tenta di far sparire la cocaina bruciandola con l’acido preso

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 13 settembre 2024) CAIVANO – Blitz antidroga a Caivano per i carabinieri della locale compagnia. A finire in manette il 39enne Franco Ambrosio, già noto alle forze dell’ordine. I militari stanno percorrendo via Cairoli quando notano il 39enne che dalla finestra della propria abitazione sta consegnando due involucri ad un ragazzo. Il cliente viene fermato, nella sua mano 2 dosi di. Il 39enne è già agli arresti domiciliari e si rifugia nel suo appartamento mentre i carabinieri lo raggiungono. Entrati in casa, trovano Ambrosio che sta riempiendo con delun barattolo al cui interno c’è della