Tennis | Coppa Davis Italia-Belgio 2-1 vittoria del doppio Bolelli-Vavassori

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bologna, 13 set. (Adnkronos) – L’supera anche il2-1, dopo il successo sul Brasile, e conquista la secondanel gruppo A di questaall’Unipol Arena di Bologna. Il punto decisivo è arrivato dalcon Simonee Andreache si sono imposti in due set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-5 in un’ora e 27 minuti sulla coppia belga composta da Sander Gille e Joran Vliegen. Ora la sfida con l’Olanda per qualificarsi alla Final 8 di Malaga. L'articolo2-1,delCalcioWeb.