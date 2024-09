Tennis concluso a Camponogara il Fornea Impianti

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024)il torneo di 4ª categoriacon 51 giocatori coordinati da Bruno Ballin ed Alessandra Gislon. Sul gradino più alto del podio Gianmarco Olivo che in due set ha messo in seconda posizione il compagno di club del Brenta Sport Tommaso Dal Fiore. Clicca qui per