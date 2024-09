Tempesta di neve in Val Gardena si perdono due escursionisti canadesi | 57enne muore di freddo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un'escursionista di 57 anni di originiè morta dopo essere stata sorpresa da unadimentre percorreva il sentiero dal rifugio Genova verso il rifugio Puez in Val. I due sono stati soccorsi dal gestore del rifugio Puez, uscito per prestare soccorso insieme allo staff del Soccorso Alpino, e una guida alpina in formazione. Al loro arrivo però per la donna non vi era già nulla da fare.