Teatro Gesualdo confermata l' assoluzione per peculato | rigettato il ricorso della Procura

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) La Corte di Appello di Napoli, con una sentenza emessa il 7 maggio scorso, ha respinto in parte ilpresentato dalladi Avellino in merito alla gestione del. I giudiciII Sezione Penale hanno infatti confermato, per quanto riguarda il reato di, la