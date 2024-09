Taranto-Trapani oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match del girone C della. La quarta giornata si apre con una sfida già delicata per i padroni di casa allo stadio Iacovone: i pugliesi, infatti, hanno totalizzato soltanto un punto nelle prime tre e vivono una situazione complicata a livello societario. D’altro canto, i siciliani non avevano iniziato bene e c’è stato subito un cambio di allenatore, pare fruttuoso perché ora si trovano a quota quattro punti e per una neopromossa non è male. Chi vincerà? COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv alle ore 20.45 di venerdì 13 settembre:su Sky Sport Arena,su Sky Go e anche su NOW.in tv:SportFace.