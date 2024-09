Sull’ex cinema Corso | bene un’operazione di recupero ma il contesto del nostro prezioso centro storico viene prima di tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – “dima ildeldi". La nota del consigliere comunale Egiziano Andreani. “In passato qualcuno ha pensato che costruire attorno alle mura della nostra gloriosa città o nel cuore del, perfino a ridosso dell’anfiteatro di epoca romana, fosse un fatto normale. Purtroppo. Dobbiamo sempre pensare alcon un occhio vigile su quanto dici è stato consegnato dai nostri avi, per cercare di non ripetere gli errori compiuti. Non discuto il fatto che sia riqualificato un edificio inutilizzato da tempo ma se vogliamo preservare il ‘salotto buono’ cheil mondo c’invidia non dobbiamo inserirvi corpi estranei bensì rispettare ilarchitettonico esistente.