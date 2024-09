Strappa la collana a un ragazzo rapina alla fermata del bus | arrestato 18enne

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Undi 18 anni di origini marocchine è stato fermato per tentataai danni di un giovane, che era in attesa dell'autobus in piazza Venezia, a Trento. È successo nella serata di ieri. Ilsi è avvicinatovittimandogli con la forza una catenina appesa al collo. Il