Strada bloccata rissa sfiorata

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ieri 12 settembre in via Beata Giovanna a Bassano del Grappa si èla. Erano le 21 quando l'attenzione dell'uditorio della saletta Bellavitis, dove era in corso un affollatissimo convegno sulla intricata vicenda della diga sul Vanoi, l'attenzione dell'uditorio si è rivolta alla