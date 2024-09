Sportelli di assistenza ancora attivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024)glidi, a cura della struttura commissariale, per cittadini e imprese - accompagnati dai loro tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate - che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante l’alluvione. A Ravenna sarà possibile prenotare un appuntamento 17 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Cittadini e imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, sono ricevuti su appuntamento. Ci si può prenotare in due modi: al link https://servizionline.comune.ra.it/web/prenotazioni/benvenuto o telefonando allo 0544-485080, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30