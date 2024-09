Space Economy l’Italia mette in campo 72 miliardi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’aerospazio è uno dei settori del futuro per il made in Italy. E da qui al 2026 saranno messi in7,2per far diventareleader nella. Ne ha parlato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione degli Stati Generali dellaa Milano, a Palazzo Lombardia. sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo