Solitek Barone lancia l’allarme | Se salta l’accordo Benevento perde 300 posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Luigi(Lega). “Quando, oltre due anni fa, vennero da me, allora presidente dell’Asi di, Mario Ceccarelli e Franco Basile, il primo un consulente di livello nazionale e il secondo un ottimo e affabile imprenditore che purtroppo non c’è più, per propormi nell’area Asi di Ponte Valentino un investimento importante nella produzione di pannelli fotovoltaici e batterie al litio chiesi i livelli occupazionali e chi erano i proponenti. La risposta fu: saranno assunti oltre 300 giovani e l’azienda sarà lituana. Sul piano occupazionale la notizia era ottima, sul gruppo lituano ebbi qualche dubbio ma feci alcune verifiche con l’ambasciata e diversi amici e mi fu confermato che il Ceo della società era il presidente degli industriali lituani.