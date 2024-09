Smartphone e minori | è arrivato il momento di parlarne davvero

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo la direttiva del ministro dell’Istruzione per vietare i cellulari in classe fino alla scuola media (assurdo anche solo che ce ne sia stato bisogno), sta ora circolando una petizione promossa da vari psicoterapeuti e pedagogisti per chiedere addirittura il divieto di avere lofino