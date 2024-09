Serie C Taranto | le ultime prima di Taranto-Trapani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutte le attenzioni sono proiettate sulla sfida di campionato di questa sera alle 20.45, quando ildi Gauteri, reduce dalla batosta di Messina, affronterà ilin uno Iacovone deserto a causa dei noti motivi. Gautieri sta ancora valutando qualche cambiamento, ma non intende stravolgere il 4-3-3. Una delle principali novità riguarda l’impiego di Giuseppe Giovinco dal primo minuto. “Oggi affrontiamo una squadra allestita per vincere il campionato – ha dichiarato mister Gautieri – Al fine di colmare alle varie mancanze c’è il bisogno di focalizzarsi sull’atteggiamento e sull’impatto della partita. Abbiamo l’obbligo di rappresentare questa gloriosa maglia al massimo. Si può perdere ma a testa alta. Ci dobbiamo far trovare pronti.” Il match trasarà arbitrato da Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste.