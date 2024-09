Secondo indiscrezioni Meghan Markle avrebbe contattato privatamente Kate Middleton e re Carlo Ma la strada della riconciliazione dicono a corte è lunga

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non sono mai state amiche,. Accuse e rivelazioni hanno peggiorato i rapporti, freddissimi sin dall’arrivo a Londra dell’ex attrice, che nei primi mesi del 2020 ha lasciato il suo ruolo di working Royal sbattendo la porta. Non sarebbe tornata mai più ae non sarebbe rimasta zitta. Ma ecco un vero colpo di scena:voci giunte ai media inglesi,ci ha ripensato. E starebbe cercando di riavvicinarsi alla cognata