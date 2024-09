Scritte sessiste con una bomboletta spray davanti all’abitazione dell' ex

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per luna 24enne la vita era diventata un incubo da quando, alla fine del 2023, si era conclusa la relazione con un 22enne che, non accettando la finea storia d'amore, si era trasformato in uno stalker mettendo in atto una lunga serie di atteggiamenti persecutori che avevano causato nella