Scoppia incendio in un magazzino | tre morti tra loro una 17enne

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tre persone sono morte giovedì sera a Milano nell'divampato in uno stabile in via Cantoni. Le vittime sono una ragazzina di 17 anni, un ragazzo di 19 e un terzo uomo da identificare. Come si legge su MilanoToday, i cadaveri sono stati trovati nel bagno al piano terra, dove i tre