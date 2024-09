Scontrino choc per un cocktail | quanto è stato pagato un Marrow Martini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Può uncostare la bellezza di 12mila euro? Si, soprattutto se viene consumato in un locale di lusso. Il gestore dell'attività lo descrive come "un'esperienza sofisticata per pochi eletti". E non potrebbe essere altrimenti, dato il prezzo della bevanda completamente fuori portata per la stragrande maggioranza delle persone. Prima di essere servito, il drink viene inserito in una campana di vetro, per poi essere presentato al cliente. L'idea del- così si chiama il- proviene da un ristorante statunitense - a Chicago, nell'Illinois -, che ha deciso di instaurare una partership con un marchio di gioielli che si trova a pochi passi dall'attività. Ad accompagnare il drink c'è infatti un esclusivo gioiello con diamanti. Si tratta di una collana "tennis" con ben 150 diamanti da 9 carati incastonati in ora 14K. Il prezzo è di 13mila dollari, circa 12mila euro.