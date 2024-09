Scivola e parte un colpo di fucile | morto giovane papà

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tragedia a Vobarno: il corpo senza vita di Gabriele Mainetti, 37enne di casa in paese, è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 settembre, nei campi che costeggiano via Forno. Deluomo, sposato e padre di due figli, non si avevano più notizie da ieri, giovedì 12