Schlein PD | La scuola è priorità del centrosinistra Stipendi più alti e libri gratuiti per combattere le diseguaglianze

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 13 settembre 2024) Elly, segretaria del Partito Democratico, in un'intervista a La Repubblica, pone l'accento sull'istruzione come strumento chiave per l'emancipazione sociale e il contrasto alle. L'articolo(PD): “Ladelpiùperle” .