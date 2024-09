Santa Messa in tv e streaming di venerdì 13 Settembre 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per assistere alladel 13in tv o, eccoper seguire la celebrazione. Laè un momento importante della giornata, in cui poterci connettere con Gesù e pregare, concentrandoci anche su un’attenta riflessione sulla nostra esistenza. Riflettere su noi stessi è infatti essenziale, per poter L'articoloin tv edi13proviene da La Luce di Maria.