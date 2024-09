Sanità | Loizzo ‘con Lega raddoppiati presidi in ospedale sinistra li aveva tagliati’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Laè da tempo in prima linea nella tutela di infermieri, medici e operatori nel settore sanitario. Grazie anche all?ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni abbiamo quasi raddoppiato idi Polizia negli ospedali. Oggi, infatti, sono circa 180. Certo, come dimostrano anche gli ultimi fatti di cronaca, serve un ulteriore sforzo. Del resto la verità è solo una: lalitagliati e noi li stiamo rimettendo”. Così la deputata dellaSimona, capogruppo in commissione Affari sociali. L'articoloinliCalcioWeb.