San Cesareo - Colleferro incidente in autostrada Code chilometriche in direzione sud

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Venerdì pomeriggio difficile per gli automobilisti in uscita dall Capitale e diretti verso sud che sono costretti a lunghenel tratto dell'del sole a sud della provincia di Roma. Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio per la Diramazione di Roma sud e