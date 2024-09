Roma contraffatti e non sicuri | sequestrati oltre 1 milione di articoli per la scuola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 –undi prodotti non, alcuni dei quali con i loghi di marchi famosi, sono stati scoperti in una rivendita all’ingrosso situata nella periferia orientale della Capitale. I Finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano dihanno denunciato una persona alla locale Procura della Repubblica per i reati di introduzione nel territorio nazionale di merce contraffatta, ricettazione e frode in commercio, dopo aver sorpreso alcuni addetti di un’impresa di import export mentre erano intenti a scaricare da un autoarticolato proveniente dalla Grecia penne, astucci, fermacapelli e portachiavi, recanti il marchio “CE” con il divieto per i bambini fino a tre anni, ma sprovvisti della certificazione di conformità e dei test report previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, con potenziali rischi per la salute dei bambini.