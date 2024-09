Roma Alemanno No Ztl manifesti di protesta appesi ai varchi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024)(ITALPRESS) – "Oggi i militanti del Movimento Indipendenza dihanno appesodisu gran parte deidella nuova "ZTL fascia verde" di. È stato un modo per segnalare ai cittadinini che tutto è pronto per attuare questa grave e forzata limitazione delle libertà di tutti i cittadinini, voluta dal Sindaco Gualtieri per obbedire ai diktat di Bruxelles e all'ideologia green". Lo ha detto Gianni, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza.