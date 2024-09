Risorse per i commercianti nostra manifestazione efficace

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"Dopo la, Lepore, oggi, ha dichiarato che il Comune metterà tutte lenecessarie per sostenere i". Ne sono convinti Giorgio Gorza, responsabile di UCBCC, e Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega in