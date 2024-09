Rete idrica a Santa Maria in Stelle al via i lavori | Capacità di un' amministrazione si misura nella prontezza nel dare risposte concrete

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di venerdì 13 settembre 2024) Inizieranno lunedì 16 settembre iin, in Via Pantheon, tra il civico 61 per 50 metri a salire. Lo ha annunciato quest'oggi, venerdì 13 settembre, il Comune di Verona, spiegando che «l’abbondanza delle ultime precipitazioni ha infatti causato la rottura di una tubazione