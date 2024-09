Respira la viabilità provinciale | riapre anche la SP72 a lago

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ottime notizie per la, andata in crisi nella mattinata di oggi dopo la chiusura della SS36 a Luzzeno per crollo di parte della volta del tunnel. Non solo la Statale riaprirà nel pomeriggio, lo faràla, permettendo così al traffico del weekend - che si preannuncia