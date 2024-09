RB Lipsia-Union Berlin sabato 14 settembre 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo aver interrotto la lunghissima serie di imbattibilità del Leverkusen prima della sosta per le nazionali il RBdi Rose riparte sfidando in casa l’di Svensson. I Roten Bullen hanno reso al werkself un KO in rimonta al pari di quello patito la scorsa stagione, con Openda sugli scudi con una doppietta. Sassoni a punteggio pieno e in grande crescita dopo lo InfoBetting: Scommesse Sportive e