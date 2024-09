Rapina una farmacia ma un passante lo ferma con un pugno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Aveva appenato laCicero di Magenta, quando si è trovato di fronte un cittadino che lo ha bloccato sferrandogli une trattenendolo fino all’arrivo dei carabinieri. Eroe per un giorno è Paolo Consonni, 56enne assicuratore, che l’altra sera si trovava in via San Girolamo Emiliani e ha capito che quell’uomo aveva intenzione di commettere una. L’uomo ha indossato un passamontagna, è entrato e ha arraffato i soldi. Quando sono arrivate le farmaciste, ha estratto un coltello per poi tentare la fuga. Ma si è trovato davanti il magentino che lo ha bloccato. "Non sono un eroe – ha detto a caldo – ho semplicemente fatto quello che mi sentivo in dovere di fare". Poco prima erano state tentate altre due rapine, in unadi Santo Stefano Ticino e in una gelateria di Corbetta.