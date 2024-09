Raffiche di vento forte a Milano | scatta l' allerta

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Niente pioggia. Al suo posto arriva il. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un'gialla per rischio, in vigore fino alla mezzanotte di sabato 14 settembre. La protezione civile è attiva in caso di eventuale inter