Rachele Mussolini lascia Fratelli d’Italia | Io moderata non sono così a destra

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – "grata ad'Italia, ma mi sento più, non"., in un'intervista a Repubblica, spiega il suo 'addio' al partito meloniano e il passaggio a Forza Italia. "Ci ho pensato a lungo, è stata una scelta sofferta. FdI – e prima ancora An – è stata la L'articolo: “Io, non” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.